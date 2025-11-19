إعلان

شهر العسل وعقد القران.. مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالاتها مع زوجها

كتب : سهيلة أسامة

05:06 م 19/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أحمد تيمور زوج الفنانة مي عز الدين
  • عرض 10 صورة
    سيلفي مي عز الدين
  • عرض 10 صورة
    عقد قران الفنانة مي عز الدين (1)
  • عرض 10 صورة
    عقد قران الفنانة مي عز الدين (2)
  • عرض 10 صورة
    عقد قران مي عز الدين
  • عرض 10 صورة
    مي عز الدين بإطلالة كاجوال
  • عرض 10 صورة
    مي عز الدين تخطف الأنظار
  • عرض 10 صورة
    مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور من شهر العسل
  • عرض 10 صورة
    مي عز الدين وزوجها في شهر العسل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة مي عز الدين الأنظار خلال الفترة الماضية بصورها من شهر العسل وعقد قرانها على الشاب أحمد تيمور.

واحتفلت مي عز الدين بعقد قرانها رسميًا عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت صورة تجمعها بزوجها وعلّقت: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. أتمنى من الله التوفيق، ودعواتكم لنا الصادقة بالخير".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن وجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تقديم التهاني للفنانة مي عز الدين.

اقرأ أيضًا:

أمينة خليل بإطلالة أنيقة.. والجمهور يعلق: "الجمال المصري"

بسبب إطلالتها الغريبة.. غادة عبد الرازق تتصدر تريند "جوجل"

الفنانة مي عز الدين مي عز الدين على إنستجرام إطلالة مي عز الدين مي عز الدين في شهر العسل

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة