خطفت الفنانة مي عز الدين الأنظار خلال الفترة الماضية بصورها من شهر العسل وعقد قرانها على الشاب أحمد تيمور.

واحتفلت مي عز الدين بعقد قرانها رسميًا عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت صورة تجمعها بزوجها وعلّقت: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. أتمنى من الله التوفيق، ودعواتكم لنا الصادقة بالخير".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن وجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تقديم التهاني للفنانة مي عز الدين.

