وفاة المخرج خالد شبانة رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة

كتب : سهيلة أسامة

04:22 م 19/11/2025

المخرج خالد شبانة

رحل عن عالمنا منذ قليل المخرج خالد شبانة رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة فى التليفزيون المصرى.

ونعى الكاتب عبد الله غلوش المخرج الراحل عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، قائلاً: "مش مستوعب الخبر والله، ربنا يرحمك ويغفرلك يا حبيبي، ويصبر أولادك وكل حبايبك يا رب".

يُذكر أن خالد شبانة كان له دور بارز في إدارة وإخراج عدد من البرامج والمشاريع الفنية داخل قطاع قنوات النيل، مما ترك أثرًا واضحًا في الوسط الفني والتليفزيوني المصري.

