إعلان

" أنا بقالي 36 سنة حاسة بالاستحقاق".. ياسمين صبري تشيد بافتتاح المتحف الكبير

كتب : نوران أسامة

04:06 م 19/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    بإطلالة كاجوال ياسمين صبري تخطف الأنظار
  • عرض 10 صورة
    ياسمين صبري أنيقة
  • عرض 10 صورة
    ياسمين صبري بإطلالة جريئة
  • عرض 10 صورة
    بملابس رياضية ياسمين صبري تخطف الأنظار
  • عرض 10 صورة
    ياسمين صبري بإطلالة كاجوال
  • عرض 10 صورة
    ياسمين صبري أنيقة (2)
  • عرض 10 صورة
    ياسمين صبري بمكياج أنيق
  • عرض 10 صورة
    ياسمين صبري بفستان أنيق
  • عرض 10 صورة
    ياسمين صبري تمارس رياضة اليوجا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدثت الفنانة ياسمين صبري خلال إحدى الندوات عن أهمية افتتاح المتحف المصري، مؤكدة شعورها بالفخر.

وقالت ياسمين: "أولًا عايزة أقول حاجة بما إننا في مصر، مبروك على افتتاح المتحف المصري اللي حسس كل مصري بمصريته وبقى عارف هو إيه وجاي منين وبقى عنده فكرة هو رايح على فين، المتحف الكبير ده بيعرف كل مصري بقيمته الحقيقة أنا بقالي 36 سنة حاسة بالاستحقاق".

وتابعت: "الاستحقاق شيء مهم جدًا وهو اللي بيدي الثقة في النفس هو اللي يقدر يخلي ست أو راجل يقولوا أنا ممكن أوصل".

كما حرصت ياسمين صبري على تهنئة الفنانة مي عز الدين بمناسبة عقد قرانها على أحمد تيمور، الذي أُقيم الثلاثاء الماضي بحضور عدد محدود من أفراد العائلتين.

اقرأ أيضًا:

بعد طرحها بساعات "كلام فرسان" لـ محمد منير وويجز تدخل قائمة المحتوى الأكثر رواجا

إعادة "ضد السينما" وعرض "اغتراب".. تعرف على فعاليات "القاهرة السينمائي" اليوم

آسر ياسين ودينا الشربيني يبدآن تصوير مسلسل "اتنين غيرنا"

ياسمين صبري المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة