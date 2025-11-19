ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

تحدثت الفنانة ياسمين صبري خلال إحدى الندوات عن أهمية افتتاح المتحف المصري، مؤكدة شعورها بالفخر.

وقالت ياسمين: "أولًا عايزة أقول حاجة بما إننا في مصر، مبروك على افتتاح المتحف المصري اللي حسس كل مصري بمصريته وبقى عارف هو إيه وجاي منين وبقى عنده فكرة هو رايح على فين، المتحف الكبير ده بيعرف كل مصري بقيمته الحقيقة أنا بقالي 36 سنة حاسة بالاستحقاق".

وتابعت: "الاستحقاق شيء مهم جدًا وهو اللي بيدي الثقة في النفس هو اللي يقدر يخلي ست أو راجل يقولوا أنا ممكن أوصل".

كما حرصت ياسمين صبري على تهنئة الفنانة مي عز الدين بمناسبة عقد قرانها على أحمد تيمور، الذي أُقيم الثلاثاء الماضي بحضور عدد محدود من أفراد العائلتين.

