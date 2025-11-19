إعلان

"البحر الأحمر السينمائي" يعلن أسماء المشاركين في الجلسات الحوارية بدورته الخامسة

كتب : منى الموجي

03:32 م 19/11/2025

لبلبة

قبل أيام من انطلاق الدورة الخامسة من البحر الأحمر السينمائي الدولي، أعلن القائمون على المهرجان عن برنامج الجلسات الحوارية، والتي تجمع أبرز صُنّاع السينما والنجوم العالميين والعرب.

نجوم الجلسات

يضم برنامج الجلسات: أمير المصري، نجم فيلم الافتتاح "العملاق"، والمخرجة التونسية كوثر بن هنية، المرشّحة لجائزة الأوسكار عن فيلم "بنات ألفة" ومخرجة "صوت هند رجب" المشارك ضمن العروض الخاصة في المهرجان، إلى جانب النجم السعودي يعقوب الفرحان ويشارك في المهرجان بفيلم "مسألة حياة أو موت"، والفنانة المصرية الكبيرة لبلبة وتشارك في هذه الدورة بفيلم "جوازة ولا جنازة".

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

تنطلق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في 4 ديسمبر وتستمر حتى 13 من نفس الشهر، تشهد هذه الفترة عرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر.

Kaouther Ben Hania

الجلسات الحوارية مهرجان البحر الأحمر السينمائي صناع السينما

