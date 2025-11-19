مخرج "بنات الباشا": الفيلم يضم شخصيات جريئة وتم معالجتها بشكل حساس

تصوير- منى الموجي:

تمنى المخرج محمد جمال العدل، أن ينال فيلمه بنات الباشا، إعجاب الجمهور، وذلك بعد عرضه ضمن فعاليات مسابقة آفاق السينما العربية، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته السادسة والأربعين، أمس الثلاثاء 18 نوفمبر، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

بنات الباشا رواية صعبة

وقال العدل "مبسوط بالتجربة وأتمنى يكون الناس حبت الفيلم، الرواية صعبة وحساسة، فيها شخصيات متعددة بشكل مختلف وجريء، بشكر محمد هشام عبية لأنه عالج الرواية بشكل حساس".

بنات الباشا

شهد عرض فيلم بنات الباشا، حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم حسين فهمي رئيس المهرجان، ليلى علوي، إلهام شاهين، ركين سعد، إلى جانب أبطال وصناع الفيلم: محمد هشام عبية، زينة، ناهد السباعي، أحمد مجدي، سوسن بدر، صابرين، مريم الخشت، المخرج محمد جمال العدل.