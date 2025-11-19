ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

شاركت كيم كارداشيان مقطع فيديو مؤثر نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تمر بلحظات صعبة سبقت خوضها الامتحان المحاماة وتحقيق حلمها بأن تصبح محامية.

وظهرت كيم بالفيديو وهي تبكي، قبل الأسبوعين الأخيرين من استعدادها للامتحان، أمضت تلك الفترة في مراجعة القضايا والدراسة المكثفة.

وخلال هذه المرحلة واجهت كيم أزمة صحية بعد تعرضها لإصابة في الظهر تسببت في مشاكل في العمود الفقري.

أوضحت كيم أنها يوم 7 نوفمبر تلقت خبر رسوبها في الامتحان، وأضافت: "شعرت بخيبة أمل، لكنه ليس النهاية، هذا الحلم يعني لي الكثير، ولن أتوقف عن السعي لتحقيقه".

وجاء إعلان الرسوب بالتزامن مع عرض حلقة من برنامجها الجديد على Hulu بعنوان All’s Fair، ورغم النتيجة، أكدت كيم كارداشيان أنها ماضية في طريقها للانضمام إلى نقابة المحامين في كاليفورنيا.

