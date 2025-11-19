آسر ياسين ودينا الشربيني يبدآن تصوير مسلسل "اتنين غيرنا"

بدأ الفنان آسر ياسين والفنانة دينا الشربيني التحضيرات الأولى لتصوير مسلسلهما الجديد "اتنين غيرنا"، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وروجت الشركة المنتجة للعمل للعمل بنشر صورة من "كلاكيت" التصوير عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "مع أول كلاكيت، تبدأ الحكاية… اتنين غيرنا قريبًا".

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: صابرين النجيلي، أحمد حسن، فدوى عادل، ياسمينا العبد، وبسنت شوقي، والعمل من إخراج خالد الحلفاوي.

اقرأ أيضًا:

بالصور| إلديكو إينيدي تحكي عن مسيرتها الفنية في جلسة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

جميلة سامح عبدالعزيز تهدي والدها رسالة مؤثرة على تتر القصير الأول "وجع الفراق"