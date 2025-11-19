إعلان

آسر ياسين ودينا الشربيني يبدآن تصوير مسلسل "اتنين غيرنا"

كتب : سهيلة أسامة

11:51 ص 19/11/2025

بدأ تصوير أولى حلقات مسلسل اتنين غيرنا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأ الفنان آسر ياسين والفنانة دينا الشربيني التحضيرات الأولى لتصوير مسلسلهما الجديد "اتنين غيرنا"، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وروجت الشركة المنتجة للعمل للعمل بنشر صورة من "كلاكيت" التصوير عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "مع أول كلاكيت، تبدأ الحكاية… اتنين غيرنا قريبًا".

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: صابرين النجيلي، أحمد حسن، فدوى عادل، ياسمينا العبد، وبسنت شوقي، والعمل من إخراج خالد الحلفاوي.

اقرأ أيضًا:

بالصور| إلديكو إينيدي تحكي عن مسيرتها الفنية في جلسة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

جميلة سامح عبدالعزيز تهدي والدها رسالة مؤثرة على تتر القصير الأول "وجع الفراق"

آسر ياسين دينا الشربيني مسلسل اتنين غيرنا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة