تصوير- منى الموجي:

وجهت النجمة زينة الشكر لصناع فيلم بنات الباشا، الذي تم عرضه مساء الثلاثاء ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، بالدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

زينة تعتذر

وتابعت زينة في جلسة أقيمت لمناقشة الفيلم مع الجمهور بعد انتهاء عرضه: "بشكر كل صناع العمل على رأسهم ماندو العدل، واستمتعت بالعمل مع كل الفريق".

وأضافت "عايزة أعتذر لأستاذة سماء إبراهيم على الضرب لأنه كان ضرب حقيقي".

فريق بنات الباشا

بنات الباشا فيلم مأخوذ عن رواية للكاتبة نورا ناجي، تحمل نفس الاسم، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، بطولة زينة، ناهد السباعي، أحمد مجدي، سوسن بدر، صابرين، مريم الخشت، إخراج محمد جمال العدل.