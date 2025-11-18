لي لي تهنئ والديها أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما

ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

كتب - معتز عباس:

حرصت "لي لي" على تهنئة والدها النجم أحمد حلمي ووالدتها الفنانة مي حلمي بمناسبة عيد ميلادهما، الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام.

ونشرت "لي لي" مجموعة صور جمعتها بوالدها أحمد حلمي ووالدتها منى زكي، عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وهنأت لي لي، والدتها بعيد ميلادها وكتبت: "الأجمل دائمًا، عيد ميلاد سعيد لصديقتي التوأم"، بينما هنأت والدها أحمد حلمي، وكتبت: "كل سنة وانت طيب يا باباي".

ويحتفل أحمد حلمي وزوجته منى زكي بعيد ميلادهما اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر.

أحدث أفلام أحمد حلمي ومنى زكي

وجمع الثنائي منى زكي والنجم أحمد حلمي بفيلم "الست" المقرر عرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

ويتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق، التي تجسد شخصيتها منى زكي، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، وكيف وصلت لقلوب عشاق الفن في مصر والوطن العربي والعالم.

