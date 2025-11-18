ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

تصوير / محمود بكار:

شاركت النجمة إلهام شاهين على "ريد كاربت" العرض الخاص لفيلم "بنات الباشا" في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 46.

وظهرت إلهام شاهين بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود قصير، خطفت به الأنظار على "ريد كاربت" المهرجان.

ويشهد اليوم العرض الخاص لفيلم "بنات الباشا" بطولة زينة، سوسن بدر، صابرين، أحمد مجدي، ناهد السباعي، مريم الخشت، تأليف محمد هشام عبية، إخراج ماندو العدل.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

