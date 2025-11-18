إلهام عبد البديع تخطف الأنظار من العرض الخاص لفيلم "بنات الباشا".. صور

تصوير / محمود بكار:

خطفت الفنانة إلهام عبد البديع الأضواء فور وصولها على ريد كاربت العرض الأول لفيلم "بنات الباشا" الذي يعرض مساء اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ظهرت إلهام عبد البديع مرتدية فستان جرئ وجذاب خطفت به الأنظار على الريد كاربت والتقطت العديد من الصور التذكارية.

كواليس فيلم "بنات الباشا"

تدور أحداث الفيلم من خلال مجموعة من القصص المتداخلة التي تدور داخل مركز تجميل يجمع عدداً من النساء المختلفات في الطباع والخلفيات، تكشف الأحداث حكايات هؤلاء النساء، منذ نشأتهن وحتى وصولهن إلى المركز، حيث تتقاطع مصائرهن في عالم مليء بـ القهر، والكبت، والمرض، والموت، والحب، والخيانة.

ويشارك ببطولة فيلم "بنات الباشا" كل من زينة، سوسن بدر، صابرين، أحمد مجدي، ناهد السباعي، مريم الخشت، تأليف محمد هشام عبية، إخراج ماندو العدل.

آخر أعمال إلهام عبد البديع

كانت آخر أعمال إلهام البديع بمسلسل "جريمة منتصف الليل" وسط نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية هم أحمد عبد العزيز، رانيا يوسف، صلاح عبدالله، ملك قورة، عفاف شعيب، محمدعز، تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.

وتدور أحداث المسلسل حول وقوع جريمة قتل لطالبتين جامعيتين في منزل إحداهن في وقت متأخر من الليل، ثم تحوم الشبهات حول إحدى صديقاتهن، لكن عندما تبدأ التحقيقات يدخل أشخاص آخرون دائرة الاتهام، بينما تُكتشف خفايا وأسرار غامضة.

أعمال تنتظر عرضها إلهام عبد البديع قريبا

تشارك الفنانة إلهام عبد البديع بفيلم "جبل الحريم" وسط نخبة من نجمات السينما المصرية هم وفاء عامر، سوسن بدر، نسرين أمين، نهال عنبر، نانسي صلاح، أميرة العايدي، تأليف فتحي الجندي إخراج حسام سلامة.

