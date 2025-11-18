ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

يخضع المطرب تامر حسني، للراحة التامة في منزله، عقب الجراحة الدقيقة التي خضع لها في ألمانيا.

وتحدث الشاعر رمضان محمد ، الصديق المقرب من تامر حسني لمصراوي، عن تفاصيل حالته الصحية، وقال: "الحمد لله تامر حاليا يخضع للراحة التامة في منزله ".

وتابع: "ما حدث أنه قبل اكتمال علاجه من إصابات سابقة في الذراع والقدم، أصر على الوفاء بالتزامات وتعاقدت على حفلاته بالخارج، ومنها حفله في ألمانيا، ومع المجهود الكبير تضاعف التعب، وخضع لجراحة دقيقة في ألمانيا".

وأحيا النجم تامر حسني، مؤخرا حفلات في فرنسا، وألمانيا، وشاركه المطرب أحمد سعد الغناء في حفله الذي أقيم في ألمانيا.