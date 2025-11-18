إعلان

فيفي عبده تتألق في الساحل الشمالي وترقص على "دلع واتدلع" لحسين الجسمي

كتب : نوران أسامة

02:42 م 18/11/2025

فيفي عبده

شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها مقطع فيديو من أحدث ظهور لها أثناء تواجدها بمنطقة الساحل الشمالي.

وظهرت فيفي في الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وهي ترقص على أنغام أغنية "دلع وأتدلع" للفنان حسين الجسمي، وعلّقت قائلة: "مساء الفل من الساحل الشمالي".

يُذكر أن فيفي عبده، وجهت مؤخرًا التهنئة للفنانة مي عز الدين بمناسبة عقد قرانها على مدرب اللياقة أحمد تيمور.

