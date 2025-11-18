شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها مقطع فيديو من أحدث ظهور لها أثناء تواجدها بمنطقة الساحل الشمالي.

وظهرت فيفي في الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وهي ترقص على أنغام أغنية "دلع وأتدلع" للفنان حسين الجسمي، وعلّقت قائلة: "مساء الفل من الساحل الشمالي".

يُذكر أن فيفي عبده، وجهت مؤخرًا التهنئة للفنانة مي عز الدين بمناسبة عقد قرانها على مدرب اللياقة أحمد تيمور.

