يستعد مهرجان "صدى الأهرامات" تحت شعار "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات"، إطلاق فعالياته في الفترة من 24 حتى 30 نوفمبر على خشبة مسرح بانوراما الأهرامات.

وكشف المنتج عمرو كمال توليه مهمة المنتج الفني لـ أولى دورات مهرجان "صدى الأهرامات"، بعد نجاحه في حفل مصر السلام.

موعد حفلات مهرجان صدى الأهرامات

وأوضح عمرو كمال، أنه من المقرر إقامة حفلين من مهرجان "صدى الأهرامات" يومي 12، 13 ديسمبر، على خشبة المسرح الكبير لدار الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

عمرو كمال منتج حفل "وطن السلام"

حظى المنتج عمرو كمال، على إشادات واسعة بعد نجاحه في الإشراف على احتفالية "وطن السلام" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

شهدت الاحتفالية مشاركة عددا كبيرا من نجوم الفن وهما: محمد منير، أصالة، آمال ماهر، أحمد سعد، محمد حماقي، حمزة نمرة، مدحت صالح، هشام ماجد، مصطفى غريب، محمد سلام، أحمد غزي، نور النبوي، وفقرة لـ أحمد الغندور (الدحيح).