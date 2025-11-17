تواصل الفنانة هايدي خالد زوجة المخرج هادي الباجوري نشر مجموعة صور جديدة من شهر العسل عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت هايدي في الصور أمام البحر، بـ لوك بسيط، وسط أجواء رومانسية مع زوجها المخرج هادي الباجوري.

حفل زفاف هادي الباجوري وهايدي خالد

احتفلت هايدي خالد بزواجها من المخرج هادي الباجوري نهاية شهر أكتوبر الماضي، في حفل عائلي في وجود الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين إلى جانب نجوم الوسط الفني.

ونشرت هايدي صور حنتها عبر حسابها على الرسمي، ظهرت خلالها في أجواء احتفالية، وسط عدد من الأهل والأصدقاء، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

احتفل المخرج هادي الباجوري بعقد قرانه على الفنانة هايدي خالد، يوم 13 أكتوبر الماضي، ونشرت هايدي خالد صور من كواليس الاحتفال عبر حسابها على انستجرام، إذ ظهر الثنائي وهما يخضعان لجلسة تصوير رومانسية، كما ظهرا بالصور وهما يحتفلان بدخول عش الزوجية وسط الحضور، وكتبت على الصور: "كل تفصيلة كانت فن، وكل لحظة كانت حقيقية، شكرا لكل اللي خلى اليوم بالشكل ده.

أعمال هادي الباجوري

يعرض للمخرج هادي الباجوري حاليا في السينمات فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" ويشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية هم كريم فهمي، منة شلبي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، أسماء جلال، مايان السيد، قصة محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال، إخراج هادي الباجوري.

