تصوير- محمود بكار:

احتفل أبطال وفريق عمل الفيلم الإماراتي "باب" بعرضه مساء اليوم الاثنين ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بقسم عروض منتصف الليل.



وشهدت الريد كاربت حضور أبطال الفيلم وصناعه وسط سعادة غامرة بعرضه، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.



أحداث مشوقة لفيلم "باب" الإماراتي

تدور أحداث الفيلم الإماراتي "باب" حول رحلة نفسية غامرة عبر قصة وحيدة، التي تعثر على أشرطة كاسيت مخبأة خلف باب أخضر، لتبدأ في كشف خيوط الحقيقة وراء وفاة شقيقتها التوأم قبل 10 ساعات، وهو أحدث أفلام المخرجة الإماراتية نايلة الخاجة.



وتوافد عدد كبير من نجوم الوسط الفني على فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يشهد عرض العديد من الأعمال السينمائية التي حققت نجاحا جماهيريا ونقديا طوال العام.



يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

