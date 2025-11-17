إعلان

نجوم وصناع الفيلم الإماراتي "باب" يحتفلون بعرضه في القاهرة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

09:04 م 17/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    نجوم الفيلم الإماراتي باب في القاهرة السينمائي_4
  • عرض 5 صورة
    نجوم الفيلم الإماراتي باب (4)_2
  • عرض 5 صورة
    نجوم الفيلم الإماراتي باب على الريد كاربت_3
  • عرض 5 صورة
    نجوم فيلم باب يحتفلون بعرضه في القاهرة السينمائي_5

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- محمود بكار:

احتفل أبطال وفريق عمل الفيلم الإماراتي "باب" بعرضه مساء اليوم الاثنين ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بقسم عروض منتصف الليل.


وشهدت الريد كاربت حضور أبطال الفيلم وصناعه وسط سعادة غامرة بعرضه، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.


أحداث مشوقة لفيلم "باب" الإماراتي

تدور أحداث الفيلم الإماراتي "باب" حول رحلة نفسية غامرة عبر قصة وحيدة، التي تعثر على أشرطة كاسيت مخبأة خلف باب أخضر، لتبدأ في كشف خيوط الحقيقة وراء وفاة شقيقتها التوأم قبل 10 ساعات، وهو أحدث أفلام المخرجة الإماراتية نايلة الخاجة.


وتوافد عدد كبير من نجوم الوسط الفني على فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يشهد عرض العديد من الأعمال السينمائية التي حققت نجاحا جماهيريا ونقديا طوال العام.


يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

اقرأ أيضا:

"معندهاش وعي ولا إدراك".. شقيقة زوجة إسماعيل الليثي تكشف تفاصيل حالتها


تفاصيل أول حفلات أحمد سعد بعد نجاته من حادث سير

الفيلم الإماراتي نجوم وصناع مهرجان القاهرة السينمائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مجدي الجلاد: "الموالاة" للسلطة التنفيذية قتلت البرلمان قبل أن يُولد
مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو