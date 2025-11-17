أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تنظيمه حفل تأبين للمخرج سامح عبدالعزيز غدا الثلاثاء 18 نوفمبر، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية.

وجع الفراق

الحفل يشهد عرض الفيلم القصير "وجع الفراق"، إخراج جميلة سامح عبدالعزيز، ابنة المخرج الراحل، الذي رحل عن عالمنا صباح الخميس 10 يوليو 2025، بعد أزمة صحية مفاجئة، عن عمر ناهز 49 عامًا.

خالد الصاوي

يشارك في بطولة فيلم "وجع الفراق" الفنان خالد الصاوي ومريم المهدي، بمشاركة مدير التصوير عمر كمال، ميكساج طارق علوش، مونتاج لوجين حازم، موسيقى تصويرية تامر كروان. وتدور أحداثه في 10 دقائق.

مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتح دورته السادسة والأربعين مساء الأربعاء الموافق 12 نوفمبر، بحضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.