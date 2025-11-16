علق الشاعر والملحن عزيز الشافعي على تعاونه مع المطرب عمر كمال فى الأغنية الأخيرة قرار غلط، وتسريب أغنية "صاحبتي" بصوت المطرب محمد فؤاد.

وقال "عزيز الشافعي، في تصريحات صحفية أن أغنية عمر كمال التي تم طرحها منذ قليل، من كلماته وألحانه ومن توزيع نادر حمدي، مؤكدًا أنها ليست لها أي علاقة من قريب أو بعيد بالخلاف المثار إعلاميا فيما يخص ألبوم المطرب عمر كمال الذى تقوم بإنتاجه شركة كانت بصدد إنتاج ألبوم للفنان الكبير محمد فؤاد، لكن حدث بينهم اختلاف نتج عنه عدم إتمام المشروع.

وأضاف أن هذه الأغنية تم تجهيزها خصيصًا للمطرب عمر كمال ولم تعرض على أي فنان آخر من قبل وهذا توضيح هام متابعًا: "بالمناسبة فيه نقطة أحب أوضحها لحضراتكم بخصوص أغنية (صاحبتي) وهي من كلماتي و الحاني، توزيع صديقي العزيز توما و تم تسريبها بصوت الفنان محمد فؤاد لأنها كانت ضمن اختياراته لألبومه ولم يتم التنازل عنها لأي جهة بعينها".

وعن ترسيب أغنية "صاحبتي" أكد: "التسريب ده ضرني وضر المطرب اللي هيغني الغنوة فعلا و هي غنوته ، اللي هو الصديق و الزميل كريم محسن و هي نازله في ألبومه خلال أيام، وبعتبر الجهة اللي سربت الأغنيه دي بدون وجه حق هي جهة معتدية على حقوقي بدون سبب و بدون مبرر".

وأتم: "خلافا للتقاليد المتبعه لحماية حق المؤلف و الملحن، بكتفي حاليا بالبيان ده، و أرجو من الجميع احترام الحق الأدبي والمادي للمبدع المصري و إحترام القوانين و الأعراف الفنية".

طرح المطرب عمر كمال، منذ قليل، أحدث أغنياته "قرار غلط"، ضمن ألبومه الغنائي الجديد "رهان كسبان"، وذلك عبر منصّات الموسيقى المختلفة.

أغنية "قرار غلط"، كلمات الشاعر عزيز الشافعي، ألحان وتوزيع نادر حمدي، غناء عمر كمال.

