بعد القبض عليه.. معلومات عن شادي ألفونس؟
كتب : سهيلة أسامة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
كتبت- سهيلة أسامة:
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفنان الكوميدي شادي ألفونس في ميدان التحرير، عقب ضبط كيس من مخدر المارجوانا بحوزته.
من هو شادي ألفونس؟
- ممثل وكاتب كوميدي ومؤدي صوتي مصري.
- درس الفنون البصرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
- عمل في مجال الدعاية والإعلان وقدم العديد من الأداءات الصوتية.
- انطلق اسمه بشكل واسع بعد انضمامه عام 2011 لفريق برنامج البرنامج مع الإعلامي باسم يوسف كممثل وكاتب.
- شارك في أعمال سينمائية أبرزها بطولته في الفيلم الإماراتي من ألف إلى باء عام 2014.
- وكانت آخر أعماله السينمائية "دراكو رع" تأليف خالد منصور ومحمود الفار ومينا خزام، وإنتاج محمد عبدالوهاب
وتستكمل الجهات الأمنية تحقيقاتها في الواقعة تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة المختصة.
اقرأ أيضًا:
بعد اعتزاله التمثيل.. مجدي عبيد يطلب مساعدته في إيجاد فرصة عمل
خالد النبوي يتحدث عن الناقد الكبير سمير فريد: فرحتي كانت كبيرة لما كتب عني