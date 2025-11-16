بعد القبض عليه.. معلومات عن شادي ألفونس؟

حالته مستقرة.. عمر خيرت يعتذر عن حفله القادم بعد تعرضه لأزمة صحية

كتبت- سهيلة أسامة:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفنان الكوميدي شادي ألفونس في ميدان التحرير، عقب ضبط كيس من مخدر المارجوانا بحوزته.

من هو شادي ألفونس؟

- ممثل وكاتب كوميدي ومؤدي صوتي مصري.

- درس الفنون البصرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- عمل في مجال الدعاية والإعلان وقدم العديد من الأداءات الصوتية.

- انطلق اسمه بشكل واسع بعد انضمامه عام 2011 لفريق برنامج البرنامج مع الإعلامي باسم يوسف كممثل وكاتب.

- شارك في أعمال سينمائية أبرزها بطولته في الفيلم الإماراتي من ألف إلى باء عام 2014.

- وكانت آخر أعماله السينمائية "دراكو رع" تأليف خالد منصور ومحمود الفار ومينا خزام، وإنتاج محمد عبدالوهاب

وتستكمل الجهات الأمنية تحقيقاتها في الواقعة تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة المختصة.

