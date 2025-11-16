إعلان

بعد القبض عليه.. معلومات عن شادي ألفونس؟

كتب : سهيلة أسامة

04:56 م 16/11/2025
    شادي ألفونس (1)
    شادي ألفونس (4)
    شادي ألفويس (1)
    شادي ألفونس (3)
    شادي ألفويس (4)
    شادي ألفويس (5)
    شادي ألفويس (6)
    شادي ألفويس (7)
    شادي ألفويس (8)
    شادي ألفويس (9)
    شادي ألفويس (10)
    شادي ألفويس (2)
    شادي ألفويس (12)
    شادي ألفويس (11)
    شادي ألفويس (13)
    شادي ألفويس (15)
    شادي ألفويس (16)
    شادي ألفونس (2)
    شادي ألفويس (18)
    شادي ألفويس (17)
    شادي ألفويس (14)

كتبت- سهيلة أسامة:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفنان الكوميدي شادي ألفونس في ميدان التحرير، عقب ضبط كيس من مخدر المارجوانا بحوزته.

من هو شادي ألفونس؟

- ممثل وكاتب كوميدي ومؤدي صوتي مصري.

- درس الفنون البصرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- عمل في مجال الدعاية والإعلان وقدم العديد من الأداءات الصوتية.

- انطلق اسمه بشكل واسع بعد انضمامه عام 2011 لفريق برنامج البرنامج مع الإعلامي باسم يوسف كممثل وكاتب.

- شارك في أعمال سينمائية أبرزها بطولته في الفيلم الإماراتي من ألف إلى باء عام 2014.

- وكانت آخر أعماله السينمائية "دراكو رع" تأليف خالد منصور ومحمود الفار ومينا خزام، وإنتاج محمد عبدالوهاب

وتستكمل الجهات الأمنية تحقيقاتها في الواقعة تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة المختصة.

الأجهزة الأمنية شادي ألفونس ميدان التحرير مخدر المارجوانا

