يعاني من كسور بالقدم والحوض.. تطورات حالة عازف فرقة إسماعيل الليثي

كتب : مصطفى حمزة

02:33 م 16/11/2025

المطرب الراحل إسماعيل الليثي

كتب-مصطفى حمزة:
كشف محمد سامي، شقيق شريف سامي العازف في فرقة المطرب الراحل إسماعيل الليثي، تطورات حالة شقيقه، الذي نقل إلى مستشفى المنيا الجامعي، عقب إصابته في حادث السير المروع الذي أودى بحياة المطرب و أربعة أخرين، وإصابة 3 أخرين.

وتحدث محمد سامي، لـ"مصراوي"، و قال: "شريف مازالت حالته الصحية لا تسمح بخضوعه للجراحة، ويتم إجراء التحاليل والأشعة، وتوفير الدم اللازم".

وتابع: "ويعاني شريف من كسور عديدة في الحوض والضلوع وفي الكتف الأيسر وفي القدم والرقبة، ويحتاج 5 عمليات جراحية".

يذكر أن العازف شريف سامي، عضو في فرقة المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، وأحد المصابين في حادث السير المروع الذي راح ضحيته المطرب وآخرين.

محمد سامي شريف سامي إسماعيل الليثي مستشفى المنيا الجامعي





