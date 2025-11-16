خاص| حقيقة حاجة أحمد سعد لتدخل جراحي

هنا شيحة تتألق بإطلالة وردية في اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي

كتب-مصطفى حمزة:

يخضع المطرب أحمد سعد، للعلاج والمتابعة في أحد المستشفيات، بعد حادث السير الذي تعرض له في طريق العين السخنة.

وتحدث مصدر في نقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على تواصل دائم لمتابعة حالة المطرب أحمد سعد، من خلال شقيقه النجم عمرو سعد" .

وتابع: "حالة أحمد سعد الحمد لله مستقرة، وما تردد عن وجود تدخل جراحي غير صحيح إطلاقا، وحسب تأكيد الأطباء، يعاني فقط من كسر في فقرة قطنية، وكدمات بسبب الحادث، ويحتاج لمتابعة العلاج والراحة".

وأعلن النجم عمرو سعد، عبر صفحته في موقع فيسبوك، تعرض شقيقه المطرب أحمد سعد لحادث سير في طريق العين السخنة، وكتب: "عذرا لكل الزملاء والإعلاميين لصعوبة التواصل حاليًا وشكرًا للاهتمام الكبير".

وتابع: "أحمد سعد إن شاء الله هيكون بخير بعد تعرضه لحادث سير صعب، قدر الله وما شاء فعل، دعواتكم لينا".