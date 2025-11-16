إعلان

خاص| حقيقة حاجة أحمد سعد لتدخل جراحي

كتب : مصطفى حمزة

10:59 ص 16/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أحمد سعد[1]
  • عرض 3 صورة
    أحمد سعد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-مصطفى حمزة:

يخضع المطرب أحمد سعد، للعلاج والمتابعة في أحد المستشفيات، بعد حادث السير الذي تعرض له في طريق العين السخنة.

وتحدث مصدر في نقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على تواصل دائم لمتابعة حالة المطرب أحمد سعد، من خلال شقيقه النجم عمرو سعد" .

وتابع: "حالة أحمد سعد الحمد لله مستقرة، وما تردد عن وجود تدخل جراحي غير صحيح إطلاقا، وحسب تأكيد الأطباء، يعاني فقط من كسر في فقرة قطنية، وكدمات بسبب الحادث، ويحتاج لمتابعة العلاج والراحة".

وأعلن النجم عمرو سعد، عبر صفحته في موقع فيسبوك، تعرض شقيقه المطرب أحمد سعد لحادث سير في طريق العين السخنة، وكتب: "عذرا لكل الزملاء والإعلاميين لصعوبة التواصل حاليًا وشكرًا للاهتمام الكبير".

وتابع: "أحمد سعد إن شاء الله هيكون بخير بعد تعرضه لحادث سير صعب، قدر الله وما شاء فعل، دعواتكم لينا".

أحمد سعد حادث سير العين السخنة نقابة المهن الموسيقية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
البنك الأهلي يوقف المصاريف الإدارية على القروض الشخصية والسيارات
بعد انتشار الرادارات.. السرعات المقررة للملاكي والمقطورات والدراجات النارية | تفاصيل
الأرصاد للمواطنين: ارتدوا هذه الملابس خلال الفترة الحالية
تحذير رسمي.. دورات غير معتمدة تُضلل الشباب بوهم التوظيف بالإسعاف
"ماربورج".. فيروس مميت يتفشى في أثيوبيا والصحة العالمية تحذر