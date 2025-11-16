إميلي شاه تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة من أحدث ظهور

شيرين أحمد طارق تنشر كواليس جديدة من افتتاح المتحف الكبير مع نجوم الفن

خضعت الممثلة الأمريكية، إميلي شاه لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت "شاه" في الصور مرتدية إطلالة أنيقة حازت على إعجاب متابعيها.

كشفت إميلي شاه مؤخرا عن نجاتها من حادث سير وكتبت "كادت سيارة أن تصطدم بي اليوم، من قبل امرأة كانت تدخن وتكتب رسائل وتقود في منطقة سكنية في الساعة السابعة صباحا، في توقيت الأطفال يذهبون فيه إلى مدارسهم، من فضلكم احذروا وانتبهوا عندما تقودون".

احتفلت إميلي شاه مؤخرا بزواجها من النجم العالمي مينا مسعود، وشهدت مراسم الاحتفال حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين وسط تغطية إعلامية عالمية.

فوجئ جمهور الفنانة إميلي شاه بتعرضها لوعكة صحية بعد أيام من حفل الزفاف ولم تكشف عن أي تفاصيل، إذ ظهرت شاه وهي على كرسي متحرك وبجانبها زوجها مينا مسعود وهو يحمل حقائبها.

وكانت آخر أعمال مينا مسعود فيلم "في عز الضهر" بطولة شيرين رضا، جميلة عوض، محمود حجازي، إيمان العاصي، محمد علي رزق.

يذكر أن مينا مسعود يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الرومانسية "Tecie".

