"أنيقة وجذابة".. إطلالة مميزة لـ وئام مجدي في مهرجان القاهرة السينمائي

تصوير / إسلام فاروق:

حرصت الفنانة وئام مجدي على المشاركة في فعاليات اليوم الرابع لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46.

وظهرت وئام على "الريد كاربت" للمهرجان بإطلالة أنيقة ومميزة، خطفت بها الأنظار.

يُعرض اليوم السبت 15 نوفمبر في إطار عروض الجالا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، فيلم "شكوى رقم 713317" للمخرج ياسر شفيعي، في عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

