السيد البدوي: أسعى لإنشاء مصنع أدوية في غزة وتعيين الخريجين

استقبل الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، وفدًا من قطاع غزة ضم الدكتور سلام زكريا الأغا، رئيس جامعة فلسطين، والدكتور ناهض محمد البطة، عضو مجلس نقابة صيادلة فلسطين، ورجل الأعمال محمد الخزندار، بالإضافة إلى عدد من خريجي وخريجات كلية الصيدلة بجامعة فلسطين وبعض خريجي جامعة الأزهر في غزة، وذلك لمناقشة الأوضاع الإنسانية في القطاع وسبل دعم الشعب الفلسطيني.

وأكد "البدوي"، في بيان صادر عن الحزب، أن القضية الفلسطينية عادت بقوة إلى صدارة المشهد العالمي، مشيرًا إلى التعاطف الدولي غير المسبوق مع الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الأخيرة، ومشددًا على أن مصر والشعب المصري يقفون إلى جانب فلسطين بكل إمكانياتهم، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري.

وخلال اللقاء، أعلن "البدوي"، عدة مبادرات لدعم الفلسطينيين، أبرزها تدريب الخريجين خلال فصل الصيف وتعيينهم في مصنعه، مع توفير الإقامة لهم، واستعداده لإنشاء مصنع مصري-فلسطيني لصناعة الدواء في غزة بهدف توطين صناعة الدواء داخل القطاع، مع التأكيد أن الهدف ليس الربح بل دعم القطاع الصحي، بجانب تقديم كل أشكال الدعم للأسر المحتاجة والفتيات الطالبات المستضافات في القاهرة.

كما دعا إلى تحقيق الوحدة الفلسطينية الداخلية، مؤكدًا أن الانقسام يخدم إسرائيل، ومشيرًا إلى ضرورة تغيير بعض القيادات داخل منظمة التحرير وحركة حماس لضمان مواقف محسوبة وفاعلة في مواجهة العدوان.

وأشار إلى زياراته المتكررة لقطاع غزة حتى خلال فترات الحروب، ومشاركته في فعاليات يوم انتصار الانتفاضة الفلسطينية، مؤكدًا استمراره في دعم القطاع والوقوف بجانب الفلسطينيين.

وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور سلام الأغا، عن تقديره لمصر وقيادتها، مشيدًا بدور الرئيس السيسي والقوات المسلحة في حماية الفلسطينيين خلال الأزمات، كما شكر السيد البدوي على مبادراته الإنسانية ودعمه للقطاع، مشيرًا إلى أن رعاية الفلسطينيين واجب إنساني وأخلاقي مستمر.

