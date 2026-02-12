القبض على 4 متهمين اقتحموا محل ملابس وأغلقوه بالقوة بالفيوم

كشفت تحريات المباحث ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماع تضمن اعتداء مجموعة من الأشخاص على محل ملابس وغلقه بالقوة بالفيوم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 يناير الماضي تبلغ لمركز شرطة طامية من محامى وكيلاً عن مالك محل ملابس بتضرره من 4 أشخاص؛ توجهوا للمحل الظاهر بمقطع الفيديو "مملوك لموكله" وتعدوا على أحد العاملين بالمحل بالسب وإلقاء أدوات عرض الملابس أرضاً وغلق المحل؛ بسبب خلافات سابقة بين مالك المحل ووالدة اثنين من المتهمين حول محل مستأجر.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم واعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلاف. واتخذت الشرطة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.