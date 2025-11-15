قصص زيجات حورية فرغلي.. محطات مؤلمة وشائعات لا تنتهي

كتب- هاني صابر:

أثارت الفنانة حورية فرغلي، حالة من التفاعل عبر السوشيال ميديا بعد جدل زواجها قريبا وارتباطها برجل أعمال، لتتصدر بعدها تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية.

وقالت حورية فرغلي في بيان صحفي: "بخالص الشكر والتقدير والاحترام إلى كل المواقع الإلكترونية والإعلاميين وجمهوري العظيم، شكرا جزيلًا لحبكم في قلبي، وأحب أقولكم هو فعلا في ارتباط من رجل أعمال، وأول ما أقرر واستقر على معاد عقد القران هبلغكم كلكم وهتعرفوا، والدعوة عامة إن شاء الله قريبا".

ونستعرض لكم قصص حورية فرغلي مع الزواج في السطور التالية:

حورية فرغلي وميدو فايد

كشفت الفنانة حورية فرغلي في وقت سابق حقيقة الأنباء التي ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي، عن ارتباطها بالفنان الشاب ميدو فايد.

وردت حورية بطريقة ساخرة حول هذا الأمر وقتها ببرنامج "آخر اليوم" قائلة: "العيال اللي خلفتهم من ميدو مطلعين عيني".

وأضافت: "العلاقة بيني وبين ميدو مش علاقة حب الراجل للست، إحنا أكتر من الأخوات، وميدو بيخاف عليا كتير".

قصة رحيل عريس حورية فرغلي قبل زواجهما بيوم

تحدثت الفنانة حورية فرغلي في وقت سابق عن فترة زواجها قبل دخولها مجال التمثيل وقصة زواجها من مسؤول من العائلة الحاكمة في الإمارات ولكنه توفي قبل حفل الزفاف بيوم واحد.

وقالت حورية فرغلي: "أنا كنت هتجوز في 2002 حد مسؤول كبير في الإمارات بس مات قبل الفرح بيوم في حادثة سيارة، بس قبل ما يموت لم يضِف لثروتي ولا جاب لي خيل، بس فيه هدايا كان جايبها لي لسه محتفظة بيها، وفي الحقيقة إني من وقتها لم أرتبط بأي شخص ولا دخلت في أي علاقة ومحدش أصلًا كان بيتقدم لي.. أنا اتجوزت لمدة 3 شهور من ابن الإعلامي أحمد فراج واتطلقت بسبب الكلام اللي كان بيتكتب في الجرايد بسبب جائزة ملكة جمال مصر، بس احنا أصحاب جدًّا لحد دلوقتِ، أنا اتطلقت منه 2003 قبل ما أدخل التمثيل .. أنا مش بخلف، وعندي عيب خلقي، والدكاترة قالوا دي حاجة أنا مولودة بيها، والرحم نفسه مش طبيعي" .

حورية فرغلي والملياردير اللبناني

تحدثت الفنانة حورية فرغلي عن قصة طلب ملياردير لبناني الزواج منها مقابل 2 مليون دولار، حيث قالت وقتها ببرنامج "صبايا الشمس" الذي تقدمه المذيعة ريهام سعيد: "الشخص اللي كان عايز يتقدملي مش مصري وكان حاطط ميك أب .. لم يحصل أي اتصال بيني وبينه، أنا ما عنديش أي حسابات على السوشيال ميديا لأن كلها متاخدة مني".

وأضافت: "لجأت لمهدئات والحمد لله تخلصت منها، كل الناس اللي حواليا بعدوا عني، حتى المساعدين، والناس اللي كانت حواليا كله بعد عني".

حورية فرغلي ونزار الفارس

أثيرت قصة ارتباط الفنانة حورية فرغلي والمذيع العراقي نزار الفارس على نطاق واسع بعد تصريحاته بخطوبته بها بأحد البرامج التليفزيونية، والتي خرجت بعدها حورية لتنفي صحة هذا الكلام.

كانت البداية، عندما عرض برنامج "صبايا الشمس" الذي تقدمه المذيعة ريهام سعيد على قناة الشمس، فيديو ضم المذيع العراقي نزار الفارس والفنانة حورية فرغلي، بعدما كشف نزار لإعداد البرنامج أنهما احتفلا بالخطوبة.

وظهر نزار وهو يقول لـ حورية: "إيش لونك يا خطيبتي الحلوة، أنا أغير، لترد عليه غير، وتابع "لبس قصير ممنوع وأصحاب كتير ما أقبل، وتسمعي كلامي وتكوني مطيعة، وتشاركيني ماكو أصحاب كتير، أنتي وردة"، وعلقت حورية في الفيديو "ما عندي أصحاب كتير، هتعمل سي السيد، وكله ماكو".

وأعلنت ريهام وقتها احتفال حورية ونزار بالخطوبة، وقالت "قبل 4 سنوات تقريبا كان الإعلامي العراقي نزار الفارس كان حصل هجوم مش هجوم هو حوار one to one، اللي لفت نظري إن نزار تعامل مع الأمر بحرفية رهيبة، لو تفتكروا هو اللي هاجم الفنانة رانيا يوسف في وقت من الأوقات وأنا كنت متضايقة من الهجوم عليها".

وتابعت "قالنا خبر لطيف جدا وبشكره أنه خصنا بيه وهو خطوبته على الفنانة حورية فرغلي وده خبر لطيف جدا جدا بعد ما مرت بأوقات مش لطيفة كتير مبسوطة ليها جدا، هي إنسانة جميلة ولطيفة فكرة يكون بداية جديدة وحياة جديدة".

وبعدها، خرجت الفنانة حورية فرغلي وكذبت ما جاء على لسان المذيع العراقي نزار الفارس بشأن احتفالهما بخطوبتهما، مؤكدة أن الأمر لم يكن أكثر من استضافته في بيتها لتصوير حلقة معها يعرضها في برنامجه.

ونفت حورية في مداخلة هاتفية لبرنامج"صبايا الشمس، قائلة "أنا بجد مش فاهمة بقيت أخاف، بيكلموني من أسبوع وأستاذ نزار عايز يجي ويعمل لقاء، اتفقنا على يوم الأحد امبارح، وكان أول مرة أشوفه امبارح، فتحت بيتي والمصورين موجودين بتوع الصوت والإضاءة، وناس كتير وأنا في بيتي قاعدة مع مامتي والكلب بتاعي، وأول ما دخل اقعد يصور جت أغنية ماجد المهندس وعشان عراقي قلت آه طبعا بحبه، قالي تحبي ترقصي على الأغنية ورقصنا والناس كلها قدامي عشان مكسفهوش بجامله، وبرحب بيه لقيت من ساعة ما دخل بيتي بيصور بيتي من ورايا والسيلفي ده من قبل اللقاء وقلت اسيبه براحته".

وأضافت "أنا مش متخيلة متخطبتش لنزار ولا أي راجل في الدنيا، وهرفع عليه قضية هو خطبني امتى ليه هو شاف أبويا وأمي وأخويا، خطبني من مين، الفيديو اللي فيه كلام سي السيد كان هزار، زعلانة وعمري ما هعمل أي لقاء مع أي صحفي معرفهوش، فتحتلك بيتي ورحبت بيك وكنت تعبانة وعملت اللقاء تعمل فيا كده ليه، وتخلي كل الناس تكلم ابويا واخويا وتسألهم هي اتجوزت ولا لأ".

وتابعت حورية فرغلي "ممكن يكون فال حلو بس أنا أول مرة أشوفه، أول مرة في حياتي أقابله، ليه من ورايا تقول خبر، عايز تعمل بروباجندا وانا واحدة من ضحاياك، افرض اني متجوزة في السر افرض تعملي مشكلة، ندمانة اني عملت اللقاء ده معاه".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة حورية فرغلي مسلسل "أيام"، بطولة رياض الخولي، حمدي السيد، شيري عادل، سلوى خطاب، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة.