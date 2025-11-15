إيهاب توفيق يُشعل مدينتي بأغنيه في حفل كامل العدد.. صور

عمرو يوسف مع بيب جوارديولا من أحدث ظهور على السوشيال ميديا والجمهور يعلق

أحيا المطرب إيهاب توفيق، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا بمدينتي بالقاهرة الجديدة.

وشهد الحفل حضور كامل العدد من محبيه وعشاقه في أمسية غنائية استثنائية أضاءت أجواء مهرجان الموسيقى الشتوية في نسخته الثانية.

وتألق إيهاب توفيق خلال الحفل بأدائه الطربي العذب وصوته المميز، مقدماً باقة مختارة من أشهر وأجمل أغانيه، منها "سحراني" و"ملهمش في الطيب" و"تترجى فيا" و"عامل عاملة" و"أحلى منهم" و"مشتاق" و"هدي القمر" و"بحبك يا أسمراني".

حفل إيهاب توفيق في مدينتي يأتي بعد جولة لإيهاب توفيق في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أحيا قبله حفل آخر على هامش مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الثالثة والثلاثين بدار الأوبرا.