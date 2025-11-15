إعلان

إيهاب توفيق يُشعل مدينتي بأغنيه في حفل كامل العدد.. صور

كتب : هاني صابر

01:16 م 15/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ايهاب توفيق
  • عرض 5 صورة
    حفل ايهاب توفيق في مدينتي (3)
  • عرض 5 صورة
    حفل ايهاب توفيق في مدينتي (4)
  • عرض 5 صورة
    حفل ايهاب توفيق في مدينتي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحيا المطرب إيهاب توفيق، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا بمدينتي بالقاهرة الجديدة.

وشهد الحفل حضور كامل العدد من محبيه وعشاقه في أمسية غنائية استثنائية أضاءت أجواء مهرجان الموسيقى الشتوية في نسخته الثانية.

وتألق إيهاب توفيق خلال الحفل بأدائه الطربي العذب وصوته المميز، مقدماً باقة مختارة من أشهر وأجمل أغانيه، منها "سحراني" و"ملهمش في الطيب" و"تترجى فيا" و"عامل عاملة" و"أحلى منهم" و"مشتاق" و"هدي القمر" و"بحبك يا أسمراني".

حفل إيهاب توفيق في مدينتي يأتي بعد جولة لإيهاب توفيق في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أحيا قبله حفل آخر على هامش مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الثالثة والثلاثين بدار الأوبرا.

حفل ايهاب توفيق في مدينتي إيهاب توفيق كامل العدد الفنان إيهاب توفيق

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
تحذير من الأرصاد: الأمطار مستمرة وقد تمتد للقاهرة- اضغط للتفاصيل
ملفتة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة- اضغط للتفاصيل
التقديم غدًا.. أسعار شقق ديارنا في 15 مدينة جديدة- اضغط للتفاصيل