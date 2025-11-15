إعلان

المركز القومي للسينما يعود لإنتاج الأفلام الروائية القصيرة بـ"ظل الفستان"

كتب : مصراوي

09:00 ص 15/11/2025

المركز القومى للسينما

يعود المركز القومي للسينما بقوة إلى ساحة الإنتاج الروائي بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات، وذلك من خلال الفيلم الروائي القصير "ظل الفستان" للمخرج أحمد محمد عبده ، في انطلاقة جديدة يقودها رئيس المركز الدكتور أحمد صالح الذي أعاد تفعيل إنتاج الأفلام الروائية القصيرة، معتمدًا على أحدث التقنيات السينمائية التي تُستخدم لأول مرة داخل المركز.

يدور الفيلم في إطار درامي مستوحى من واقع الحياة، حيث يقدم حالة إنسانية مؤثرة تمرّ بها سيدة في أوائل الثلاثينات تقرر كسر قيود الفقر والحرمان العاطفي خلال يوم واحد فقط، وهو ما يجعل الفيلم من الأعمال التي تدور أحداثها في زمن محدود لكنه مليء بالتحديات والتصاعد الدرامي.

ويشارك في بطولة الفيلم يورا محمد، من تأليف الدكتور شريف منجود، وإخراج أحمد محمد عبده، بينما وضع الموسيقى التصويرية الموسيقار الكبير شادي مؤنس لتتمازج في الفيلم نبرة الشجن بين موسيقاه والأغاني الخالدة للفنانة وردة.

المركز القومي للسينما الفيلم الروائي القصير ظل الفستان

فيديو قد يعجبك:



