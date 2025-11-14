أول تعليق من أحمد كرارة بعد تعافيه من العملية الجراحية

تحدث الفنان أحمد كرارة عن فترة تعبه واجرائه عملية جراحية خلال الأيام الماضية، موجها الشكر لكل من قام بالدعاء له.

وكتب كرارة، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "الحمد لله الذي نجّاني بلطفه، ومرّرني من أصعب أيام عمري بقدرته ورحمته".

وأضاف: "شكرًا لكل قلب دعا، ولكل يد سندت، ولكل كلمة خفّفت.. أسأل الله أن يمدّني بقوّة من عنده، ويُكمّل شفائي على خير، ويجعل ما مررتُ به بداية جديدة مليانة ستر وعافية".

يذكر أن، آخر أعمال أحمد كرارة مسلسل "شمال إجباري" بطولة محمد لطفي، هاجر الشرنوبي، راندا البحيري، أحمد عزمي، وعماد رشاد.