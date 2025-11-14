نور إيهاب تستعرض فستانها الجديد.. والجمهور يغازلها (صور)

"بعد زواجها".. أحدث ظهور لـ آمال ماهر من شهر العسل (صور)

كتب- هاني صابر:

استعرضت الفنانة نور إيهاب، فستانها الجديد عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نور إيهاب، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ربنا يسعد كل أوقاتك بالخير والصحة والعافية يا رب، مش معقول الحلاوي دي، قمر، سكر خالص".

يذكر أن، آخر أعمال نور إيهاب مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" وهو من تأليف محمد الدسوقي رشدي، وإخراج محمود زهران.

يضم مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" 7 حكايات، وتقدم كل حكاية في 5 حلقات بفريق عمل مستقل.