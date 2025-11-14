رامي صبري يُعلن انتهاء تصوير "ذا فويس كيدز"







كتب- هاني صابر:

أعلن المطرب رامي صبري، عن انتهاء تصوير برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز".

وكتب رامي، عبر حسابه على إنستجرام: "انتهاء تصوير ذا فويس كيدز لعام 2026 مع تيم العمل وتيم mbc.. قريبا على شاشة mbc وكل المنصات العالمية".

يذكر أن، مجموعة قنوات MBC أطلقت مؤخرا حملة دعائية بأغنية "كلنا واحد.. صوت الغنا واحد" وقدمها الثلاثي أحمد سعد ورامي صبري والشامي، وذلك ترويجا لبرنامج The Voice .

ويشارك رامي صبري في لجنة تحكيم نسخة الأطفال The Voice Kids بجانب داليا مبارك والشامي.

بينما يشارك في لجنة تحكيم الموسم الجديد من The Voice كل من أحمد سعد ورحمة رياض وناصيف زيتون.