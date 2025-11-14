يواصل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عروض أفلامه وإقامة جلساته الحوارية في اليوم الثالث من دورته السادسة والأربعين، التي تم افتتاحها يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر، ونستعرض أبرز فعاليات اليوم الجمعة 14 نوفمبر في السطور التالية..

الساعة 1:00 مساء

- ضايل عِنا عرض (One More Show).. المسرح الكبير.

- دو يو لاف مي (Do You Love Me).. المسرح الصغير .

- روزمد (Rosemead).. مسرح الهناجر.

الساعة 3:00 مساء

- إعادة بناء (Rebuilding).. المسرح الكبير.

- أشقاء (Siblings).. المسرح الصغير.

- طفل الأم (Mother’s Baby).. مسرح الهناجر.

- نعيش هنا (We Live Here).. سينما الهناجر.

- شهادة (Testimony).. قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية.

- سولو ماما (Solomamma).. سينما الزمالك 1.

- فلانة (Flana).. سينما الزمالك 2.

- ما تعرفه مارييل (What Marielle knows).. مركز الإبداع الفني.

الساعة 6:00 مساء

- كان ياما كان في غزة (Once Upon a Time in Gaza).. المسرح الكبير (عرض جالا).

- قطن (Cotton).. المسرح الصغير.

- أرض عزيزة (Cherished Land).. مسرح الهناجر.

- خان الخليلي (Khan al-Khalili).. سينما الهناجر.

- موارد بشرية (Human Resource).. قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية.

- المسار الأزرق (The Blue Trail).. سينما الزمالك 1.

- سعيد أفندي (Sa’eed Effendi).. سينما الزمالك 2.

- تمرد صامت (Silent Rebellion).. مركز الإبداع الفني .

الساعة 9:00 مساء

- الركض الصامت (The Silent Run).. المسرح الكبير (عرض جالا).

- كأن لم تكن (Looking for Ayda).. المسرح الصغير (عرض جالا).

- علينا التحدث عن ديلان (We Need to Talk About Dilan) 20 د + أحد تلك الأيام التي يموت فيها هيمي (Hemme Dies One Of Those Days Where) 83 د.. مسرح الهناجر.

- زوجتي والكلب (My Wife and the Dog).. سينما الهناجر .

- بينما نتنفس (As We Breathe).. قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية.

- دار الإقامة (The Residence).. سينما الزمالك 1.

- قطن (Cotton).. فوكس سيتي سنتر ألماظة 10.

- وفي الثالثة عصرا حتى الرابعة والنصف مساء تُقام جلسة بعنوان "حرفية الصورة السينمائية: محاضرة مع محمود عبدالسميع".. يدير الحوار: رامي المتولي.. (دار الأوبرا - المسرح المكشوف) حضور عام.

- وينظم المهرجان في الخامسة مساء وحتى السادسة والنصف مساء، حلقة نقاشية "نظرة متجددة إلى سينما أفلام النوع: رحلة الفيلم من عروض المهرجانات وإلى المشاهد العادي"، يتحدث فيها: أحمد مراد، ومفيدة فضيلة، يدير الجلسة: سيمونا نوبايل.. (دار الأوبرا - المسرح المكشوف) حضور عام.

جدير بالذكر أن حفل الافتتاح شهد تكريم النجم خالد النبوي ومنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج الكبير محمد عبدالعزيز وتسلم جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.