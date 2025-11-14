حدث بالفن| فنان يُطلق زوجته على الهواء وفنانة تفقد من وزنها 30 كيلو والعزاء الثاني لـ إسماعيل الليثي
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ تفاصيل عزاء إسماعيل الليثي الثاني في إمبابة، رسالة خاصة من محمد صبحي إلى زوجته الراحلة، شريف صبحي يكشف لـ مصراوي حقيقة تدهور حالة شقيقه محمد صبحي، منة فضالي تنتقد "ترندات" زيجات وطلاق الفنانين، وغيرها من الأخبار.
حدث بالفن رسالة من محمد صبحي لزوجته الراحلة حالة محمد صبحي مستقرة الفنانة أيتن عامر الفنانة المعتزلة مايا شيحة الفنانة منة فضالي مؤدي أغاني المهرجانات مسلم إلهام شاهين بفستان شيفون مخرجة ضايل عنا عرض الفنانة منال عبد اللطيف عزاء إسماعيل الليثي الثاني
