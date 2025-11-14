إعداد- مصراوي:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ تفاصيل عزاء إسماعيل الليثي الثاني في إمبابة، رسالة خاصة من محمد صبحي إلى زوجته الراحلة، شريف صبحي يكشف لـ مصراوي حقيقة تدهور حالة شقيقه محمد صبحي، منة فضالي تنتقد "ترندات" زيجات وطلاق الفنانين، وغيرها من الأخبار.