كتبت- منى الموجي:

تصوير- نادر نبيل:

تحدث المخرج الكبير محمد عبدالعزيز عن أحد أهم أفلامه وهو "انتبهوا أيها السادة"، وذلك في جلسة حوارية أقيمت ضمن برنامج تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الخميس 13 نوفمبر، وأدارها الناقد أسامة عبدالفتاح.

وقال عبدالعزيز "الفيلم ناقش سيطرة المادة على المجتمع بشكل كبير، وانحراف سلوكي في المجتمع واستشرف المستقبل واتجاه لم نكن نريد الوصول له بأي حال من الأحوال، والتراجيديا لم تذهب لهذه القضية المهمة ولكن الكوميديا قدمتها، كان فكرتي وأنتجته، وتم عرضه وحقق نجاحا ساحقا، وكل صناعه حصلوا على جوائز".

ولفت إلى أن الفكرة جاءته من واقعة حقيقية، موضحا "جاءتني من جار لديه ابن وبنت خريجة كلية حقوق، والأم جاءتها يوما تقول لها ابن خالتك متقدملك يتجوزك وكان ساقط إعدادية، وعنده ورشة خراطة ويكسب يوميا مبلغ فلكي وكان ذلك عام ١٩٨٠، حتى أستاذ الجامعة كان لا يتقاضى ذلك الرقم، البنت اعترضت ولكن ضغطوا عليها وتم الزواج، ووجدت معاملة قاسية جدا ومكبوتات في النفس خرجت من هذا الزوج، وحصل الطلاق بعد شهور قليلة جدا".

واستعان عبدالعزيز بالسيناريست الراحل أحمد عبدالوهاب، وحكى له القصة، وفكرا بالبداية في جعل مهنة الزوج سباك، ثم تراجعا واختارا أن يكون عامل نظافة (زبال)، متابعا "قدمنا العلاقة بينه وبين أستاذ جامعة تفانى في العلم والدراسة ويسعى لتكوين أسرة والزواج من مدرسة لغة فرنسية، وتطرق الفيلم لكيف حدث الاحتكاك بين النموذجين، وانتهى الصراع بانتصار المادة على القيم، وكانت الصرخة التي نريدها أن تصل للمجتمع".

جدير بالذكر أن المخرج محمد عبدالعزيز تم منحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في حفل افتتاح الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، والذي أقيم أمس الأربعاء 12 نوفمبر.