طلق زوجته على الهواء.. مسلم لـ نزار الفارس: أدفن نفسي ولا أتجوز من الوسط الفني

كتب : مصطفى حمزة

04:37 م 13/11/2025

مسلم

أطلق مؤدي أغاني المهرجانات مصطفى زكريا محمد علي الشهير ب "مسلم" ، تصريحات نارية خلال ظهوره مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، في برومو برنامج "تابوو".


ونشرت الصفحة الرسمية لقناة "دجلة"، على موقع فيسبوك، برومو البرنامج، والمقرر إذاعته في العاشرة مساء غد الجمعة.


وظهر مسلم في برومو البرنامج وهو يقول: "أدفن نفسي ولا أتزوج من الوسط الفني!".


وفي حديثه عن زوجته السابقة يارا تامر، قال: "يا يارا أنتِ طالق".

وتحدث مسلم عن شقيقته، وقال :"أختار أدخل النار ولا أصالح أختي".

يذكر أن مؤدي المهرجانات مسلم، أعلن في سبتمبر الماضي، عن طلاقه من زوجته يارا تامر.


وخضع مسلم مؤخرا للتحقيق في نقابة المهن الموسيقية، بسبب الشكاوي المقدمة ضده من متعهدي أفراح ومنتجين،


مسلم في برومو البرنامج

نزار الفارس الوسط الفني مصطفى زكريا مسلم

