تصوير- نادر نبيل:



وصفت النجمة إلهام شاهين، المخرج الكبير محمد عبدالعزيز بأنه أستاذها وصديقها، مؤكدة أنه المخرج الوحيد الذي تربطه بها صداقة عائلية كبيرة وليس فقط صداقة فنية.

وتابعت في جلسة أقيمت اليوم الخميس 13 نوفمبر، ضمن برنامج تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين: "زوجتك أغلى صديقاتي، وكريم عبدالعزيز وعمر عبدالعزيز ومحمد ياسين تربطني صداقة غالية جدا بهم".

وأضافت إلهام "الأعمال المسرحية لأستاذ محمد هي أنجح أعمال اتعملت في المسرح، هو أيقونة النجاح لأي فنان وعنده خلطة النجاح، لما اشتغلت (بهلول في استنبول) مع سمير غانم مسرحية كوميدية وفيها استعراضات كبيرة، وأنا كنت مش مصنفة لا كوميديانة ولا استعراضية، وآخر مسرحية عملتها كانت (كاليجولا)، مع أستاذ محمد عبدالعزيز عملت بروفة شهر وعرضت خمس سنين كانت مفاجأة كبيرة واكتشف فيا إني ممكن أغني وأرقص وأضحك، وجابلي مصمم رقصات مهم حسن عفيفي والملحن جمال سلامة. أستاذ محمد فكر فيا خارج الصندوق تماما بعد ما كنت مصنفة أدوار ميلودراما وسيكودراما وأبكي الناس وأعمل المجنونة، هو قدمني بشكل جديد ونجحني نجاح مهم جدا، كانوا أهم خمس سنين في حياتي اللي اشتغلتهم مع حضرتك في المسرح، كل المخرجين بعدها كانوا بيجولي ويكتشفوني في نوعية جديدة تماما".

أقيمت الجلسة في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، بعنوان "أسرار صناعة الكوميديا"، وذلك في تمام الساعة 2:00 ظهرًا وحتى 3:30 مساءً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. وأدار الحوار الناقد أسامة عبدالفتاح.

وقال أسامة في تقديمه للمخرج الكبير، إن حصول محمد عبدالعزيز على جائزة إنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته السادسة والأربعين، تكريم مستحق، خاصة وأنه يعمل بالمجال منذ 60 عاما تقريبا، وتخرج من معهد السينما في دفعتها الثانية، وهي نفس دفعة نجوم كبار، مثل حسين فهمي والمخرج نادر جلال.

وعلق محمد عبدالعزيز "سعادتي مالهاش حدود منذ أن أبلغني أستاذ حسين بمنحي الهرم الذهبي في هذه الدورة، وعلاقتي به علاقة عمر ممتدة من سنة 1960 حتى الآن، قدمنا أعمالا كثيرة مع بعض.

واتخضيت من رد الفعل أمس بالترحيب الكبير الذي قدمه لي الحضور، يمكن أنا لا أستحق كل هذه الحفاوة، وأشكركم جدا"، ليقابل الحضور كلماته في الجلسة بالتصفيق.

وأكد محمد أنه يشعر بحالة من حالات التقدير وأن الرحلة لم تكن هباء "ألف شكر ليكم كلكم".

وتناول اللقاء رحلة محمد عبد العزيز مع السينما الكوميدية التي شكّلت جزءًا مهمًا من تاريخ السينما المصرية، كاشفًا عن أبرز أسرار هذا الفن وكيفية صياغة الموقف الكوميدي بطريقة تجمع بين الذكاء والبساطة. كما تحدث عن تجربته مع نجوم الكوميديا الكبار، وتطور الحس الكوميدي في السينما المصرية عبر الأجيال، إضافة إلى مناقشة الفروق بين الكوميديا التقليدية والمعاصرة ودور المخرج في الحفاظ على جوهرها الإنساني والفني.



يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.