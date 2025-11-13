إعلان

"إيه الحقد دة".. منة فضالي تنتقد "ترندات" زيجات وطلاق الفنانين

كتب : مصطفى حمزة

03:29 م 13/11/2025

الفنانة منة فضالي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


عبرت الفنانة منة فضالي، عن غضبها من الجدل المثار حول حالات الزواج و الطلاق التي تمت مؤخرا في الوسط الفني.


ونشرت منة فضالي، منشور غاضب عبر صفحتها في موقع فيسبوك، و كتبت: "إيه قمة الحقد ده والكلام غير المحترم، ما تسيبوا الناس في حالها اللي يتجوز باركوا، وقولوا كلمتين حلوين، واللي ينفصل نقول ربنا يهدي النفوس، إيه فجأة بقيتوا بتفهموا وماشيين على الصراط المستقيم وإنتم كلكم عيوب".

وتابعت: "هو يا نفضح ونغلط عشان نوصل ترند، يا إما نعمل حمامات سلام عشان تكسبوا الطرف التاني، عالم منافقه وكدابة أعوذ بالله منكم، ليه ندخل في حياة الناس ليه إيه الحكمة بتستفيدوا إيه بالغلط والشتيمة والفضايح".

واختتمت :"ليه مبتتمنوش الخير لغيركم صفوا النية خلي في قلوبكم شوية رحمة، محدش عايش في بيوتنا علشان تكتبوا وتتكلموا عننا، فلان اتجوز ..فلان طلق عشان فلان.. فلان كان مصاحب فلان إنتم مالكم، يا ساتر الواحد قرف بجد".


يذكر أن منة فضالي شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "سيد الناس" بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، ريم مصطفى

منشور منة فضالي

الفنانة منة فضالي طلاق الفنانين الزواج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قبل قرار المركزي.. سعر الفائدة على شهادات بنكي الأهلي ومصر
قلق في إثيوبيا من تحركات مصر في جيبوتي وإريتريا.. وخبير مصري يعلق
تنويه عاجل من الأرصاد: برد وأمطار رعدية على هذه المناطق.. خذوا احتياطاتكم
الموعد والقنوات الناقلة لمباريات منتخبات مصر غدا.. مونديال ووديتان
بـ 7 رصاصات.. تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية فى الإسكندرية