"إيه الحقد دة".. منة فضالي تنتقد "ترندات" زيجات وطلاق الفنانين



عبرت الفنانة منة فضالي، عن غضبها من الجدل المثار حول حالات الزواج و الطلاق التي تمت مؤخرا في الوسط الفني.



ونشرت منة فضالي، منشور غاضب عبر صفحتها في موقع فيسبوك، و كتبت: "إيه قمة الحقد ده والكلام غير المحترم، ما تسيبوا الناس في حالها اللي يتجوز باركوا، وقولوا كلمتين حلوين، واللي ينفصل نقول ربنا يهدي النفوس، إيه فجأة بقيتوا بتفهموا وماشيين على الصراط المستقيم وإنتم كلكم عيوب".

وتابعت: "هو يا نفضح ونغلط عشان نوصل ترند، يا إما نعمل حمامات سلام عشان تكسبوا الطرف التاني، عالم منافقه وكدابة أعوذ بالله منكم، ليه ندخل في حياة الناس ليه إيه الحكمة بتستفيدوا إيه بالغلط والشتيمة والفضايح".

واختتمت :"ليه مبتتمنوش الخير لغيركم صفوا النية خلي في قلوبكم شوية رحمة، محدش عايش في بيوتنا علشان تكتبوا وتتكلموا عننا، فلان اتجوز ..فلان طلق عشان فلان.. فلان كان مصاحب فلان إنتم مالكم، يا ساتر الواحد قرف بجد".



يذكر أن منة فضالي شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "سيد الناس" بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، ريم مصطفى