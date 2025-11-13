للموسيقيين أم لسيارة الليثي؟.. سعد الصغير يوضح تفاصيل طلبه جمع تبرعات

أكد المطرب الشعبي سعد الصغير، أنه لم يطلب جمع تبرعات لسداد قيمة السيارة التي كان يقودها المطرب الراحل إسماعيل الليثي، خلال الحادث المروع الذي راح ضحيته الأخير.

وحرص سعد الصغير، على نشر مقطع فيديو، عبر صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي، وتحت عنوان "توضيح"، كتب: "القصد كان على المصابين إخوتنا نلم ونساعد الناس المحترمة الموسيقيين وأعضاء الفرقة والمصابين".

وتابع سعد: "اللهم ارحم أخي اسماعيل اللهم آمين واشفي كل مريض يارب".

وقال سعد الصغير، في مقطع الفيديو: “توضيح يا جماعة، أنا قلت إن العربية اللي الليثي عمل بيها الحادثة كانت بـ مليون و800 ألف جنيه، لكن مقولتش إننا نلم المبلغ ده خالص، وتواصلنا مع صاحب العربية وهو مش مصري، وأدهم شقيق إسماعيل خلص الموضوع، والراجل كان ذوق جدًا وساب جزء من تمن العربية”.

يذكر أن أسرة المطرب الراحل إسماعيل الليثي، أقامت العزاء، أمس الأربعاء، بجوار منزل العائلة في منطقة أرض عزيز عزت، بالقرب من مدرسة إمبابة الثانوية ومقهى الأسطورة.

ورحل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، يوم الإثنين الماضي، إثر إصاباته في حادث سير مروع وقع أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، فجر الجمعة الماضية.