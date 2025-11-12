إعلان

حضور محمد رمضان وبكاء محمود الليثي.. 25 صورة من عزاء إسماعيل الليثي

كتب : معتز عباس

11:07 م 12/11/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    اسرة اسماعيل الليثي تتلقى واجب العزاء (1)
  • عرض 25 صورة
    اسرة اسماعيل الليثي تتلقى واجب العزاء (3)
  • عرض 25 صورة
    الفنان محمد فاروق شيبا وصميدة في عزاء اسماعيل الليثي
  • عرض 25 صورة
    الفنان حمادة صميدة في عزاء اسماعيل الليثي (2)
  • عرض 25 صورة
    توافد المعزين على عزاء اسماعيل الليثي (5)
  • عرض 25 صورة
    عزاء المطرب الراحل اسماعيل الليثي (1)
  • عرض 25 صورة
    توافد المعزين على عزاء اسماعيل الليثي (3)
  • عرض 25 صورة
    مصطفى كامل يقدم واجب العزاء في رحيل اسماعيل الليثي (1)
  • عرض 25 صورة
    حلمي عبدالباقي يقدم واجب العزاء في رحيل اسماعيل الليثي (1)
  • عرض 25 صورة
    حلمي عبدالباقي يقدم واجب العزاء في رحيل اسماعيل الليثي (2)
  • عرض 25 صورة
    محمد رمضان في عزاء اسماعيل الليثي (5)
  • عرض 25 صورة
    اسرة اسماعيل الليثي تتلقى واجب العزاء (4)
  • عرض 25 صورة
    مصطفى كامل يقدم واجب العزاء في رحيل اسماعيل الليثي (3)
  • عرض 25 صورة
    مصطفى كامل يقدم واجب العزاء في رحيل اسماعيل الليثي (2)
  • عرض 25 صورة
    محمد رمضان في عزاء اسماعيل الليثي (4)
  • عرض 25 صورة
    محمود الليثي في جنازة إسماعيل الليثي
  • عرض 25 صورة
    محمود الليثي
  • عرض 25 صورة
    محمود الليثي
  • عرض 25 صورة
    محمد رمضان في عزاء اسماعيل الليثي (2)
  • عرض 25 صورة
    محمد رمضان في عزاء اسماعيل الليثي (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد رمضان في عزاء اسماعيل الليثي (3)
  • عرض 25 صورة
    الفنان محمد فاروق شيبا وصميدة في عزاء اسماعيل الليثي
  • عرض 25 صورة
    محمد رمضان في عزاء اسماعيل الليثي (4)
  • عرض 25 صورة
    محمد رمضان في عزاء اسماعيل الليثي (4)

تصوير / هاني رجب:

أقيم مساء اليوم الأربعاء، عزاء المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، والذي أقيم بميدان النفق بمنطقة إمبابة، وسط حضور عدد من نجوم الفن والأهالي والأصدقاء.

شهد العزاء حضور عدد من نجوم الفن الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء، أبرزهم النجم محمد رمضان، المطرب محمود الليثي، الفنان محمد فاروق شيبا، الفنان حمادة صميدة وغيرهم.

وكان أول الحاضرين الفنان محمود الليثي، الذي ظهر متأثرًا بشدة ودخل في نوبة بكاء أثناء تقديمه واجب العزاء في صديقه الراحل.

وشُيّع جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي أمس من مسجد ناصر بمنطقة إمبابة، وسط حضور حشد كبير من محبيه وأقاربه.

يُذكر أن الفنان إسماعيل الليثي رحل عن عالمنا يوم الإثنين الماضي، عن عمر ناهز 36 عامًا، متأثرًا بإصابته إثر حادث سير مروع وقع أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

إسماعيل الليثي عزاء إسماعيل الليثي نجوم الفن محمد رمضان محمود الليثي

