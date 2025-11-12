حضور محمد رمضان وبكاء محمود الليثي.. 25 صورة من عزاء إسماعيل الليثي

تصوير / هاني رجب:

أقيم مساء اليوم الأربعاء، عزاء المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، والذي أقيم بميدان النفق بمنطقة إمبابة، وسط حضور عدد من نجوم الفن والأهالي والأصدقاء.

شهد العزاء حضور عدد من نجوم الفن الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء، أبرزهم النجم محمد رمضان، المطرب محمود الليثي، الفنان محمد فاروق شيبا، الفنان حمادة صميدة وغيرهم.

وكان أول الحاضرين الفنان محمود الليثي، الذي ظهر متأثرًا بشدة ودخل في نوبة بكاء أثناء تقديمه واجب العزاء في صديقه الراحل.

وشُيّع جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي أمس من مسجد ناصر بمنطقة إمبابة، وسط حضور حشد كبير من محبيه وأقاربه.

يُذكر أن الفنان إسماعيل الليثي رحل عن عالمنا يوم الإثنين الماضي، عن عمر ناهز 36 عامًا، متأثرًا بإصابته إثر حادث سير مروع وقع أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

