محمد عبدالعزيز بعد تكريمه من "القاهرة السينمائي": أنا في منتهى السعادة..

كتبت- نوران أسامة

تصوير- إسلام فاروق

شهد حفل افتتاح الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي تألق عدد كبير من نجمات الفن، من بينهم درة و ليلى علوي، إلهام شاهين، سلمى أبو ضيف، داليا البحيري، نجلاء بدر، ورانيا يوسف.

وشهد المهرجان حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام في الساعات الأولى من الافتتاح.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الحاصل على تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.