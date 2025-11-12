إعلان

درة وليلى علوي وإلهام شاهين.. أجمل نجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

كتب : نوران أسامة

09:01 م 12/11/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    إطلالة ميرهان حسين (1)
  • عرض 12 صورة
    انتصار تتألق في حفل مهرجان القاهرة السينمائي (2)
  • عرض 12 صورة
    انتصار تتألق في حفل مهرجان القاهرة السينمائي (1)
  • عرض 12 صورة
    بوسي شلبي وأحمد السقا
  • عرض 12 صورة
    داليا البحيري (4)
  • عرض 12 صورة
    داليا البحيري (5)
  • عرض 12 صورة
    درة
  • عرض 12 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 12 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 12 صورة
    إلهام شاهين وبوسي شلبي وليلى علوي
  • عرض 12 صورة
    بوسي شلبي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- نوران أسامة

تصوير- إسلام فاروق

شهد حفل افتتاح الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي تألق عدد كبير من نجمات الفن، من بينهم درة و ليلى علوي، إلهام شاهين، سلمى أبو ضيف، داليا البحيري، نجلاء بدر، ورانيا يوسف.

وشهد المهرجان حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام في الساعات الأولى من الافتتاح.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الحاصل على تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

أجمل نجمات حفل مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي درة إلهام شاهين ليلى علوي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
"تعديل واعتذار".. عقوبة من اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي
* المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت