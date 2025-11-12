كتبت- منى الموجي:

بدأ قبل قليل، حفل افتتاح الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في حفل كبير أقيم على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بعزف السلام الجمهوري.

ويشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم وصناع السينما، بينهم: المخرج يسري نصر الله، يسرا، صابرين، إسعاد يونس، أحمد السقا، رنا رئيس، أحمد مجدي، نرمين الفقي، ميرهان حسين، حسين فهمي، ميس حمدان، تامر هجرس، محمد كريم، لبلبة، المخرج مجدي أحمد علي، درة، جومانا مراد، هاني رمزي.

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.