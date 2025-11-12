إعلان

أحمد تيمور يرد على تهنئة تامر حسني بعد عقد قرانه على مي عز الدين

كتب : نوران أسامة

05:25 م 12/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أحمد تيمور
  • عرض 4 صورة
    صور عقد قران مي عز الدين (3)
  • عرض 4 صورة
    صور عقد قران مي عز الدين (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه الفنان تامر حسني التهنئة للفنانة مي عز الدين بمناسبة عقد قرانها على أحمد تيمور خليل، الذي أُقيم أمس الثلاثاء بحضور عدد محدود من أفراد العائلتين.

ونشر تامر حسني صورة من مراسم عقد القران عبر حسابه على "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وكتب: "مليون مبروك لأختي وصديقة مشوار النجاح النجمة الجميلة مي عز الدين وأخويا وحبيبي كابتن أحمد تيمور، ربنا يسعدكم يارب، مليون مبروك".

ورد أحمد تيمور قائلاً: "الله يبارك فيك يا نجم الجيل يا أخويا وحبيبي، ومستنيك لما ترجع بالسلامة، ونتجمع، وسلمى في عينيا يا عمر، متقلقش".

وكانت الفنانة مي عز الدين قد أعلنت أمس الثلاثاء عقد قرانها رسميًا عبر حسابها على "إنستجرام"، ونشرت صورة تجمعها بزوجها، وعلّقت: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أتمنى من الله التوفيق، ودعواتكم لنا الصادقة بالخير".

اقرأ أيضًا:

20 صورة.. لأجرأ إطلالات نجمات الفن في مهرجان القاهرة السينمائي لدوراته السابقة

قبل انطلاقه.. 20 صورة لثنائيات خطفت الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

الفنان تامر حسني تامر حسني يهنئ مي عز الدين قران مي عز الدين على أحمد تيمور خليل الفنانة مي عز الدين تامر حسني على إنستجرام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد
لجنة من الشباب والرياضة داخل نادي الزمالك.. ما القصة؟
مفاجأة في تحليل المخدرات.. قرار عاجل من النيابة بشأن سائق سيارة إسماعيل الليثي
بدء التسجيل لحجز شقق الإسكان والسداد للحجز يوم الأحد المقبل
بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة
اضطرابات وموجة أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. متى تُعلن نتيجة الانتخابات وموعد جولة الإعادة؟
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح