أحمد تيمور يرد على تهنئة تامر حسني بعد عقد قرانه على مي عز الدين

أول تعليق من عريس مي عز الدين بعد زواجهما

وجه الفنان تامر حسني التهنئة للفنانة مي عز الدين بمناسبة عقد قرانها على أحمد تيمور خليل، الذي أُقيم أمس الثلاثاء بحضور عدد محدود من أفراد العائلتين.

ونشر تامر حسني صورة من مراسم عقد القران عبر حسابه على "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وكتب: "مليون مبروك لأختي وصديقة مشوار النجاح النجمة الجميلة مي عز الدين وأخويا وحبيبي كابتن أحمد تيمور، ربنا يسعدكم يارب، مليون مبروك".

ورد أحمد تيمور قائلاً: "الله يبارك فيك يا نجم الجيل يا أخويا وحبيبي، ومستنيك لما ترجع بالسلامة، ونتجمع، وسلمى في عينيا يا عمر، متقلقش".

وكانت الفنانة مي عز الدين قد أعلنت أمس الثلاثاء عقد قرانها رسميًا عبر حسابها على "إنستجرام"، ونشرت صورة تجمعها بزوجها، وعلّقت: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أتمنى من الله التوفيق، ودعواتكم لنا الصادقة بالخير".

