شرط وحيد أتمت به مي عز الدين زواجها.. ما هو؟

حرصت النجمة مي عز الدين، على نشر صور عقد قرانها، وإعلانها عن زواجها من مدرب اللياقة البدنية أحمد تيمور، مساء أمس الثلاثاء.

ونشرت مي عز الدين صور عقد قرانها، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة والطيبة بالخير".

وأعلنت مي عز الدين عن عقد قرانها بعد 9 سنوات، من تصريحاتها الرافضة للزواج المدني، أو الزواج من غير المسلم.

وردت مي عز الدين، خلال ظهورها في برنامج "100 سؤال"، على سؤال عن تفكيرها في الزواج المدني، أو من غير دينها، على غرار تجربة زواج والدتها المسيحية الديانة، ووالدها المسلم.

وقالت مي عز الدين: " لأ ما ينفعش ديني لا يسمح، أنا شخصية تقليدية قوي، واللي شايفاه لنفسي، أن اللي هاخده من ديني، ويبقى شبهي في كل حاجة، مش بس الدين".

وأضافت: "قبل الحب، عندي الإعجاب هو المرحلة الأولى، ولما تلاقي مواصفات وإحساس ما تجاه هذا الشخص، من اللى بشوفها، قبل أن نصل لمرحلة الحب، ومن الأول أكون عارفه ينفع ولا لأ".

مي عز الدين في برنامج 100 سؤال

مواصفات شريك الحياة

وتحدثت الفنانة مي عز الدين، خلال ظهورها في برنامج "ضيفي" مع الإعلامي معتز الدمرداش، عن مواصفات فتى أحلامها، وقالت : "كل بني آدم بيقعد يعمل لستة مواصفات ويحط اللي هو عايزه في دماغه بس النصيب هو الوحيد اللي بيختار".

وأضافت: "لما النصيب يخليك تحب حد تكتشف إن ده مفيهوش أي حاجة من اللي كنت بدور عليها.. وساعتها تسأل نفسك: أنا ليه قعدت سنين أغير وأعمل لستة جديدة؟ علشان ببساطة مفيش حاجة اسمها كده".

وتابعت مي عز الدين: "المواصفات ممكن تنفع للناس اللي بتحب بعقلها.. إنما اللي بيحب بقلبه بيلاقي نفسه فجأة حاسس بشيء تجاه إنسان من غير ما يحسب، الموضوع مش حسبة.. لا الجواز حسبة، ولا أي حاجة في الرزق أو النصيب ينفع تتقاس.. الصح إنك تسيبها على ربنا، لو فضلت طول عمرك تعمل لستة لشريك حياتك هيجي في الآخر النصيب يهد كل دا وتقع في حب شخص مفيهوش ولا صفة".

مي عز الدين في برنامج "ضيفي"