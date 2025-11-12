يسرا توجه رسالة شكر للسفارة الفرنسية بعد منحها وسام فارس جوقة الشرف

وجهت الفنانة يسرا رسالة شكر للسفارة الفرنسية وسفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه، بعد أن منحتها الجمهورية الفرنسية وسام جوقة الشرف تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة.

ونشرت يسرا صورًا من حفل التكريم عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلّقت قائلة: "يشرفني بعمق وأشعر بامتنانٍ كبير للسفير إيريك شوفالييه على منحي وسام (شوفالييه دو لا ليجون دونور) – وسام جوقة الشرف الفرنسي".

وتابعت: "هذا التكريم يتجاوز شخصي، فهو انعكاس للحب والتوجيه والإلهام الذي منحني إياه كل من كان جزءًا من رحلتي: عائلتي العزيزة، أصدقائي المقربين، وكل من شاركني الإخلاص للفن والثقافة وسرد القصص، دعمكم هو ما جعل لحظات كهذه ممكنة، وأحمل امتنانكم في قلبي دائمًا".

واختتمت يسرا رسالتها بقولها: "وجودكم حولي في هذه الأمسية التي لا تُنسى جعلها أكثر تميّزًا ومعنى. شكري العميق لسفارة فرنسا في مصر وللسفير إيريك شوفالييه على هذا التكريم الاستثنائي، ولكل من احتفل معي بليلة من الثقافة والتواصل والإلهام. إنها ذكرى سأحتفظ بها إلى الأبد".

وأقيم حفل تسليم الوسام مساء الاثنين الماضي بمقر السفارة الفرنسية بالقاهرة، حيث قام السفير إيريك شوفالييه بتقليد النجمة يسرا الوسام، تكريمًا لمسيرتها التي تمتد لأكثر من خمسين عامًا، قدّمت خلالها ما يزيد عن 80 فيلمًا و20 مسلسلًا تركت بصمة بارزة في تاريخ الدراما والسينما المصرية والعربية.

