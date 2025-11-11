إعلان

فستان جريء.. ميريام فارس تحتفل بنجاح حفل متحف شرم الشيخ: "كلي فخر"

كتب : مروان الطيب

09:21 م 11/11/2025
    ميريام فارس من كواليس حفل شرم الشيخ (1)
    ميريام فارس من كواليس حفل شرم الشيخ (4)
    ميريام فارس من كواليس حفل شرم الشيخ (6)
    ميريام فارس من كواليس حفل شرم الشيخ (3)
    ميريام فارس من كواليس حفل شرم الشيخ (2)

كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس بنجاح حفلها الذي أقيم أمس الاثنين ضمن فعاليات حفل متحف شرم الشيخ، وسط حضور جماهيري كبير.

خضعت ميريام فارس لجلسة تصوير بفستان جريء على هامش الحفل، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، وكتبت: "كلي فخر".

أحيت ميريام فارس حفلا غنائيا مؤخرا في ستوكهولم وسط حضور جماهيري كبير، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

وكان آخر ما طرحته ميريام فارس هي أغنية بعنوان "لحبيبي" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وعلى حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ميريام فارس حفل متحف شرم الشيخ انستجرام

