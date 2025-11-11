إعلان

دعواتكم فرقت.. ريم سامي توجه رسالة شكر لجمهورها بعد تعافي ابنها

كتبت- سهيلة أسامة:

05:39 م 11/11/2025

ريم سامي

وجهت الفنانة ريم سامي رسالة شكر لجمهورها بعد تعافي ابنها من وعكة صحية، إثر تعرضه لشرخ في الجمجمة مؤخرًا، معربة عن امتنانها لكل من حاول الاطمئنان عليه ومواساتها.

وكتبت ريم سامي عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "الحمد لله على سلامة سيف، شكرًا لكل الناس اللي كلمتني وسألت ودعت له، والله دعواتكم فرقت جدًا، ربنا يحفظ كل أولادكم ويطمن قلوبكم دايمًا يا رب".

وانضمت الفنانة ريم سامي مؤخرًا لأبطال مسلسل "علي كلاي"، بطولة أحمد العوضي، وعدد كبير من النجوم.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ريم سامي كان مسلسل "نسل الأغراب"، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، وإخراج محمد سامي.

