شعبة المصورين تعلن منع تصوير جنازة والد الفنان حاتم صلاح تلبية للأسرة

كتب : معتز عباس

10:09 م 01/04/2026 تعديل في 10:43 م

حاتم صلاح

أعلن الفنان حاتم صلاح رغبته في عدم تغطية جنازة والده، المقرر إقامتها غدًا في مسجد آل رشدان، مؤكدًا أن هذا الطلب يأتي حرصًا على الحفاظ على خصوصية العائلة في هذا الظرف الإنساني.

تفاصيل بيان شعبة المصورين

وأصدر مكتب شعبة المصورين بنقابة الصحفيين بيانًا يدعو فيه إلى الالتزام بطلب الأسرة، مشددًا على أهمية مراعاة البعد الإنساني واحترام مشاعر ذوي الفقيد في مثل هذه المواقف.

وأضاف البيان أن الأسرة تعبر عن رغبتها في خصوصية صلاة الجنازة في هذا الوقت، وتؤكد أنها ليست أمراً ضرورياً في نطاق التغطية الإعلامية نظرًا لكونها ليست لشخصية عامة.

منع التصوير في جنازة حاتم صلاح

وطالبت شعبة المصورين جميع وسائل الإعلام والمصورين باحترام رغبة أسرة الفنان حاتم صلاح وعدم التواجد خلال مراسم التشييع، واحترام مشاعر وخصوصية الأسرة في. هذا الموقف الإنساني.

وفاة والد حاتم صلاح وموعد الجنازة

يذكر أن الفنان حاتم صلاح أعلن منذ قليل، وفاة والده، محددً موعد إقامة صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر غدًا الخميس بمسجد آل رشدان بمدينة نصر، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة للفقيد.

