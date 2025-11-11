إعلان

مظاهرة حب.. حلمي عبدالباقي ينعى إسماعيل الليثي

كتب : سهيلة أسامة

03:03 م 11/11/2025

حلمي عبدالباقي

نعى وكيل مجلس نقابة المهن الموسيقية حلمي عبد الباقي، المطرب الراحل إسماعيل الليثي، الذي وافته المنية أمس الإثنين.

وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "إنها ليست جنازة فقط، إنها مظاهرة حب لهذا الشاب الجميل، منظر مهيب تقشعر له الأبدان، ربنا يرحمك يا إسماعيل ويجعل مثواك الجنة، ويرحم كل أمواتنا يا رب".

وشيّع اليوم جثمان المطرب الراحل من مسجد ناصر بمنطقة إمبابة، وسط حضور حشد من الأهالي ومحبيه وأقاربه.

وشهدت الجنازة حضور مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، والفنان باسم سمرة، وسعد الصغير، وعبدالباسط حمودة.

وحددت أسرة الفنان الراحل موعد ومكان إقامة العزاء، ومن المقرر أن يُقام مساء غدٍ الأربعاء الموافق 12 نوفمبر، بجوار منزل العائلة في منطقة أرض عزيز عزت، بالقرب من مدرسة إمبابة الثانوية ومقهى الأسطورة، عقب صلاة المغرب.

حلمي عبد الباقي

مجلس نقابة المهن الموسيقية مظاهرة حب حلمي عبدالباقي إسماعيل الليثي

