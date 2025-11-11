عمرو يوسف ينشر صور العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان ٢"

نشر الفنان عمرو يوسف صورًا من العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان" عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

وحضر العرض نجوم العمل، من بينهم: أسماء جلال، أحمد السقا، ماجد المصري، وطارق العريان، والهضبة عمرو دياب.

وعلق عمرو على الصور قائلاً: "السلم والثعبان.. لعب عيال عجب الناس جدًا في العرض الخاص، وإن شاء الله يعجبكم".

ويشارك في بطولة فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" كل من: أسماء جلال، عمرو يوسف، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم. الفيلم من إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه في سينمات مصر ابتداءً من اليوم 11 نوفمبر.

