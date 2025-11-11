إعلان

بالصور.. مصطفى كامل يشارك في جنازة المطرب إسماعيل الليثي

كتب : نوران أسامة

12:46 م 11/11/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي (5)
  • عرض 25 صورة
    جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي (29)
  • عرض 25 صورة
    جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي (28)
  • عرض 25 صورة
    جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي (27)
  • عرض 25 صورة
    جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي (26)
  • عرض 25 صورة
    جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي (25)
  • عرض 25 صورة
    جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي (24)
  • عرض 25 صورة
    جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي (23)
  • عرض 25 صورة
    جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي (21)
  • عرض 25 صورة
    جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي (20)
  • عرض 25 صورة
    جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي (2)
  • عرض 25 صورة
    جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي (19)
  • عرض 25 صورة
    جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي (18)
  • عرض 25 صورة
    جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي (17)
  • عرض 25 صورة
    جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي (16)
  • عرض 25 صورة
    جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي (15)
  • عرض 25 صورة
    جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي (4)
  • عرض 25 صورة
    جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي (13)
  • عرض 25 صورة
    جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي (12)
  • عرض 25 صورة
    جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي (11)
  • عرض 25 صورة
    جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي (10)
  • عرض 25 صورة
    جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي (1)
  • عرض 25 صورة
    جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي (14)
  • عرض 25 صورة
    جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شيع منذ قليل جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي من مسجد ناصر بمنطقة إمبابة.

وشهدت الجنازة حضور مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، والفنان باسم سمرة، وسعد الصغير، وعبدالباسط حمودة، إلى جانب حشد من الأهالي.

وحددت أسرة الفنان الراحل موعد ومكان إقامة العزاء، ومن المقرر أن يُقام مساء غد الأربعاء الموافق 12 نوفمبر، بجوار منزل العائلة في منطقة أرض عزيز عزت، بالقرب من مدرسة إمبابة الثانوية ومقهى الأسطورة، عقب صلاة المغرب.

يُذكر أن المطرب الشعبي إسماعيل الليثي رحل عن عالمنا أمس الإثنين، عن عمر ناهز 36 عامًا، متأثرًا بإصاباته إثر حادث سير مروع وقع أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

اقرأ أيضًا:
الطلاق على إنستجرام أشعل غضب آن الرفاعي.. وهؤلاء سبقوها

بداية المشوار.. حميد الشاعري في صورة نادرة مع محمد منير

درة تتألق وتخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور: أيقونة الجمال والأناقة

ريخا جنشا تشارك بعرض الفيلم المُرمم "أومراو جان" في "البحر الأحمر السينمائي"

الراحل إسماعيل الليثي مصطفى كامل جنازة المطرب إسماعيل الليثي مسجد ناصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

انهيار شيماء سعيد في جنازة زوجها إسماعيل الليثي (صور)
السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)
أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة
تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة